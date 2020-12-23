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***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.12.2020 16:45



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBASR62133 Finansman Bonosu ihracı ve Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar Finansman Bonosu
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBASR62133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 4,6849 234.245
2 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,5288 226.440
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 5.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 177 gün vadeli,18.06.2021 itfa tarihli, TRFBASR62133 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 23/12/2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894471


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BRYAT 612,80 118.570.814 % 10,00  
HATEK 15,29 37.272.389 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.574.404 % 10,00  
SNKRN 14,85 4.684.091 % 10,00  
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Altın Gr. 461 461 2,75  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,54 25,58 0,35  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,10  
B. Petrol 50,66 50,66 0,58  
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