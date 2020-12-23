***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2020 16:45
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBASR62117 Finansman Bonosu ihracı ve Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBASR62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 4,6849 234.245
2 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 4,4247 221.235
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 5.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894472
BIST