Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2021 16:33



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBASR12138 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve 4. Kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 353
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBASR12138
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 3,27 163.356,16 Evet
2 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 3,3 165.171,23 Evet
3 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,3 165.171,23 Evet
4 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 2,94 147.020,55 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 5.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 353 gün vadeli,29.01.2021 itfa tarihli, TRFBASR12138 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve 4. Kupon ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906163


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:521.472
Değişim :  -1,76% |  -26,44
Açılış :  1.485  
Önceki Kapanış :  1.498  
En Yüksek
1.496 En Düşük
1.472
BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 5,06 50.053.789 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.328.619 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.003.434 % 10,00  
ULUUN 17,83 203.624.458 % 9,99  
ISKPL 19,48 663.119 % 9,99  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Dolar 7,2961 7,3047 % -0,40  
Euro 8,8647 8,8760 % -0,31  
Sterlin 10,0135 10,0637 % -0,28  
Frank 8,2008 8,2502 % -0,28  
Riyal 1,9446 1,9544 % -0,25  
daha fazla
17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 23,04  
Altın Gr. 436 437 2,10  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,31 27,34 0,75  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,10  
B. Petrol 55,73 55,73 0,63  
Seans Raporu 17:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru