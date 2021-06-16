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***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.06.2021 15:31



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBASR62117 Finansman Bonosunun Anapara ve 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBASR62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 4,6849 234.245 Evet
2 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 4,4247 221.235 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 5.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 175 gün vadeli,16.06.2021 itfa tarihli, TRFBASR62117 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve 2. kupon ödemesi yapılmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942636


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