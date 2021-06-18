***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBASR62133 Finansman Bonosu Anapara ve 2. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.06.2021Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBASR62133Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.02.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 4,6849 234.245 Evet2 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,5288 226.440 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 5.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz, 5.000.000.-TL nominal değerli, 177 gün vadeli,18.06.2021 itfa tarihli, TRFBASR62133 ISIN kodlu finansman bonosunun, Anapara ve 2. Kupon ödemesi yapılmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943013BIST