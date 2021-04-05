***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi05/04/2021Mevcut Sermaye (TL)30000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)50000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)20000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 100Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin, 05/04/2021 tarih ve 2021-04 nolu Yönetim Kurulu kararı ile, tamamı ödenmiş olan 30.000.000,-TL Şirket sermayesinin 20.000.000,-TL artırılarak 50.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923566BIST