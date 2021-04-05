Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

05.04.2021 19:23



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/04/2021
Mevcut Sermaye (TL)
30000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
20000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 100
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin, 05/04/2021 tarih ve 2021-04 nolu Yönetim Kurulu kararı ile,  tamamı ödenmiş olan  30.000.000,-TL Şirket sermayesinin 20.000.000,-TL  artırılarak 50.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923566


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.442
Değişim :  0,83% |  11,87
Açılış :  1.429  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 75,90 48.948.642 % 10,00  
SNKRN 38,50 5.131.973 % 10,00  
JANTS 909,70 312.384.499 % 10,00  
IZFAS 12,99 30.846.416 % 9,99  
EGGUB 229,00 185.800.922 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1098 8,1193 % -0,41  
Euro 9,5833 9,6084 % 0,27  
Sterlin 11,2529 11,3093 % 0,11  
Frank 8,6324 8,6844 % 0,20  
Riyal 2,1577 2,1685 % -0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 -5,82  
Altın Gr. 450 450 -4,10  
Cumhuriyet 2.984 3.029 1,00  
Tam 2.971 3.046 -1,41  
Yarım 1.436 1.473 -0,69  
Çeyrek 720 737 -0,34  
Gümüş.Ons 24,66 24,70 -0,27  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,10  
B. Petrol 61,95 61,95 -2,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru