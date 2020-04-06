***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2020 14:20
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
nsavrum@baserfaktoring.com.tr
sgenc@baserfaktoring.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
NİGAR SAVRUM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 292 80 90 nsavrum@baserfaktoring.com.tr
ŞEVKET GENÇ FİNANSMAN MÜDÜRÜ 0212 292 80 90 sgenc@baserfaktoring.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL / BONO 20000000 TRY Yurtiçi 06.02.2020 05.02.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BAŞER YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİCA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALKAN AKKOYUN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
NİGAR SAVRUM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ BİCA HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İCLAL SERBEST YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835078
BIST