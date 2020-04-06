***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postansavrum@baserfaktoring.com.trsgenc@baserfaktoring.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNİGAR SAVRUM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 292 80 90 nsavrum@baserfaktoring.com.trŞEVKET GENÇ FİNANSMAN MÜDÜRÜ 0212 292 80 90 sgenc@baserfaktoring.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL / BONO 20000000 TRY Yurtiçi 06.02.2020 05.02.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATİLLA BAŞER YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİCA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANIALKAN AKKOYUN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YÖNETİM KURULU DANIŞMANINİGAR SAVRUM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ BİCA HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRÜİCLAL SERBEST YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadınıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835078BIST