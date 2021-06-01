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***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2021 18:48



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATİLLA BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI BİCA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 12.75 Bağımsız Üye Değil KREDİ ve RİSK İZLEME KOMİTELERİ ÜYESİ
İCLAL SERBEST Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Üye Değil
NİGAR SAVRUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.06.2021 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİCA HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil KREDİ VE RİSK İZLEME, IT VE KVKK KOMİTELERİ ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BAŞER YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİCA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NİGAR SAVRUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ BİCA HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İCLAL SERBEST YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939448


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