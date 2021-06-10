***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2021 19:10
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 50000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BİCA HOLDİNG A.Ş. 43619274 TRY 87,24
ATİLLA BAŞER 6380660 TRY 12,75
DİĞER 66 TRY 0,01
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BAŞER YÖNETİM KURULU BAŞKANI / GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİCA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NİGAR SAVRUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ BİCA HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İCLAL SERBEST YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941813
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1651
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4184
18:0510,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -0,1940
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2647
18:05512,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -8,87
|Açılış
|: 512,78
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4202
|8,4248
|% -1,92
|
|Euro
|10,2654
|10,2730
|% -1,85
|
|Sterlin
|11,8939
|11,9535
|% -1,60
|
|Frank
|9,3715
|9,4280
|% -1,87
|
|Riyal
|2,2388
|2,2501
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|5,78
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,33
|72,33
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem