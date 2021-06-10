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***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 19:10



***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 50000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BİCA HOLDİNG A.Ş. 43619274 TRY 87,24
ATİLLA BAŞER 6380660 TRY 12,75
DİĞER 66 TRY 0,01
TOPLAM 50000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATİLLA BAŞER YÖNETİM KURULU BAŞKANI / GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİCA HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NİGAR SAVRUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici MALİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ BİCA HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İCLAL SERBEST YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941813


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Gümüş Gr. 7,55 7,55 -0,12  
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