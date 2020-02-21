***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.02.2020 16:09
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21 Şubat 2020 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2020 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820850
BIST
17:40116.976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.334,23
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:406,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:406,6319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6333
En Düşük
6,5655
17:40323,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 5,47
|Açılış
|: 323,19
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.106.360
|% 19,97
|
|RYGYO
|9,59
|97.519.365
|% 15,82
|
|ESCOM
|3,12
|9.308.431
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,99
|5.424.570
|% 14,37
|
|SAYAS
|3,65
|7.101.797
|% 13,35
|
|MIPAZ
|3,05
|163.776.286
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.269.941
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,87
|94.584.776
|% -5,78
|
|THYAO
|14,48
|1.739.309.273
|% 0,77
|
|ASELS
|29,06
|1.260.919.299
|% 2,47
|
|KOZAA
|12,42
|737.616.784
|% 10,50
|
|IPEKE
|9,76
|690.261.084
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,80
|531.508.335
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,55
|366.069.514
|% 1,31
|
|ODAS
|2,12
|423.248.629
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,80
|531.508.335
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,54
|232.419.326
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|179.667.603
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8968
|7,9365
|% 0,78
|
|Frank
|6,2123
|6,2497
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,17
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,15
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|-1,16
|
Seans Raporu
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17:52SILVR
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