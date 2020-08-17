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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.08.2020 17:42
GÜNCEL HABERLER



***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.07.2020
Tescil Tarihi
17.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21 Şubat 2020  tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk  Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2020 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim  Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı kararı  İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869437


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Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 0,99  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,25  
B. Petrol 45,28 45,28 0,48  
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