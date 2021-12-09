***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.12.2021 08:56
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02 12 2021
Tescil Tarihi
08 12 2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08 12 2021-10468
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02 Mart 2021 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup,
02 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı ile, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08 Aralık 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982216
BIST
10:112.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,52
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.018
En Düşük
2.010
10:1113,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0499
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7442
En Düşük
13,6067
10:1115,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0375
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5958
En Düşük
15,4514
10:11788,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,22
|Açılış
|: 788,06
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,00
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:11
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|RNPOL
|14,47
|551.958
|% 9,95
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|SELVA
|9,47
|753.755
|% -9,98
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|1.698.836
|% -9,88
|
|KRDMD
|10,17
|248.415.929
|% 2,94
|
|GARAN
|12,02
|229.743.819
|% 0,33
|
|ASELS
|24,16
|145.747.384
|% 1,09
|
|SISE
|14,94
|132.283.468
|% 0,34
|
|THYAO
|20,62
|129.176.357
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,55
|126.212.624
|% 0,39
|
|KRDMD
|10,17
|248.415.929
|% 2,94
|
|GARAN
|12,02
|229.743.819
|% 0,33
|
|ODAS
|1,65
|28.439.573
|% 0,61
|
|TSKB
|1,66
|27.656.605
|% 1,22
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7301
|13,7372
|% 0,36
|
|Euro
|15,5713
|15,5873
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,0779
|18,1686
|% 0,31
|
|Frank
|14,8517
|14,9412
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6495
|3,6678
|% 0,47
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,48
|
|Altın Gr.
|786
|787
|1,69
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|0,40
|