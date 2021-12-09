Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.12.2021 08:56
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02 12 2021
Tescil Tarihi
08 12 2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08 12 2021-10468
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 02 Mart 2021  tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk  Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim  Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 
02 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı ile,  İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08 Aralık 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982216


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:112.016
Değişim :  0,57% |  11,52
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.018 En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 15,30 3.782.956 % 9,99  
ISBIR 60,55 2.757.084 % 9,99  
DOBUR 168,60 6.241.909 % 9,98  
KLNMA 24,96 827.149 % 9,96  
RNPOL 14,47 551.958 % 9,95  
daha fazla
10:11 Alış Satış %  
Dolar 13,7301 13,7372 % 0,36  
Euro 15,5713 15,5873 % 0,24  
Sterlin 18,0779 18,1686 % 0,31  
Frank 14,8517 14,9412 % 0,36  
Riyal 3,6495 3,6678 % 0,47  
daha fazla
10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -0,48  
Altın Gr. 786 787 1,69  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 -0,12  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 -0,02  
B. Petrol 76,22 76,22 0,40  
Seans Raporu 10:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru