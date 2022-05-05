***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 09:14
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2022
Tescil Tarihi
28.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2022-10569
Açıklamalar
Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine
karar verilmiş olup , İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
28 Nisan 2022 tarih 10569 sayılı
İzmir Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026492
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
0
En Düşük
0
18:0514,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0981
|Açılış
|: 109,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 110,1400
|
14,8309
En Düşük
14,7014
18:0515,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0798
|Açılış
|: 21,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6700
|
15,7460
En Düşük
15,6227
18:0511,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,14
|Açılış
|: 11,03
|
|Önceki Kapanış
|: 10,89
|
11,05
En Düşük
10,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|64,00
|853.887.225
|% 100,00
|
|BMSCH
|8,32
|130.504.051
|% 2,35
|
|BRLSM
|8,91
|7.090.714
|% 0,00
|
|BIOEN
|5,75
|15.277.825
|% 0,00
|
|BFREN
|1.122,00
|10.731.859
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AFYON
|3,74
|17.224.117
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|ANELE
|2,31
|11.766.542
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8119
|14,8309
|% 0,67
|
|Euro
|15,7026
|15,7395
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,5239
|18,6168
|% -0,13
|
|Frank
|15,1236
|15,2147
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9375
|3,9572
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|17,30
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,41
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,09
|