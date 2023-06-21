***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.06.2023 14:01
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07 Haziran 2023
Tescil Tarihi
21 Haziran 2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21 Haziran 2023-10857
Açıklamalar
Şirketimizin 07 Haziran 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verilmiş olup , İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir. 21 Haziran 2023 tarih 10857 sayılı İzmir Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160831
BIST