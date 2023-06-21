***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023 Yılı Faaliyet DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07 Haziran 2023Tescil Tarihi21 Haziran 2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21 Haziran 2023-10857AçıklamalarŞirketimizin 07 Haziran 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verilmiş olup , İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir. 21 Haziran 2023 tarih 10857 sayılı İzmir Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160831BIST