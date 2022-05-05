***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
05.05.2022 10:23
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/04/2022 28/04/2022 10569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026522
BIST
12:312.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,94
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:3114,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1274
|Açılış
|: 14,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8604
En Düşük
14,7014
12:3115,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1019
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7758
En Düşük
15,6227
12:31905,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 15,06
|Açılış
|: 905,65
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:30
|IMASM
|18,15
|5.483.787
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.302.073
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.668.592
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.367.312
|% 9,96
|
|LIDER
|20,94
|81.619.413
|% -8,40
|
|TSPOR
|5,26
|108.283.915
|% -6,90
|
|DITAS
|26,72
|17.827.060
|% -6,90
|
|AKGRT
|3,19
|28.888.867
|% -5,34
|
|ETILR
|10,00
|8.779.575
|% -4,76
|
|THYAO
|42,22
|1.247.457.138
|% 2,33
|
|SISE
|18,37
|905.404.031
|% 1,38
|
|TUPRS
|248,00
|726.881.306
|% 5,89
|
|KRDMD
|15,62
|687.987.352
|% 3,03
|
|KOZAL
|177,80
|609.007.347
|% 3,25
|
|ODAS
|2,61
|414.844.016
|% 6,53
|
|YKBNK
|4,96
|499.118.891
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,74
|218.611.911
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,02
|510.358.779
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,54
|177.246.236
|% 2,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8518
|14,8604
|% 0,87
|
|Euro
|15,7568
|15,7743
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,6075
|18,7008
|% 0,32
|
|Frank
|15,1360
|15,2271
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9488
|3,9687
|% 0,91
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|14,18
|
|Altın Gr.
|905
|905
|14,85
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.146
|-28,00
|
|Tam
|6.031
|6.182
|-24,01
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-11,61
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-5,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,02
|