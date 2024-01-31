***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7., 17., 20., 21. ve 34. maddelerinin tadil edilmiş şekliyle tamamı ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 7 19/01/2024 23/01/2024 11006Madde 17 19/01/2024 23/01/2024 11006Madde 20 19/01/2024 23/01/2024 11006Madde 21 19/01/2024 23/01/2024 11006Madde 34 19/01/2024 23/01/2024 11006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244203BIST