***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
31.01.2024 11:35
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7., 17., 20., 21. ve 34. maddelerinin tadil edilmiş şekliyle tamamı ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 7 19/01/2024 23/01/2024 11006
Madde 17 19/01/2024 23/01/2024 11006
Madde 20 19/01/2024 23/01/2024 11006
Madde 21 19/01/2024 23/01/2024 11006
Madde 34 19/01/2024 23/01/2024 11006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244203
BIST