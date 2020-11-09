***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.461.050 -39.221.123Dönem Karı (Zararı)-432.959.345 -118.674.825Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-432.959.345 -118.674.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler436.422.682 152.191.288Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler63.914.949 62.561.555Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 1.170.216Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.616Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.151.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.749.895 8.956.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.899.947 9.772.897Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.574.483Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 849.948 758.362Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.079.345 74.014.172Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.179.037 -1.942.587Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler83.347.938 75.355.423Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-11.423.455 -18.195.666Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri14.333.899 18.797.002Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler277.181.056 -485.036Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 253.300Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler253.300Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 9.076.500 5.872.046Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.579.063 -151.741Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.579.063 -151.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.790.214 -59.883.917Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.906.246 59.580.451Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.260.991 -47.796.050Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.025.490 -9.130.537Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.965.662 -30.281.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.214.887 -2.570.131Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler608.373 -7.507İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)608.373 -7.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-327.963 -29.678.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.143.317 -33.294.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.815.354 3.615.201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.253.551 -26.367.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.424.602 -3.279.283Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.367.899 -9.574.386YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI161.304 -28.014.763Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.846.566 224.816Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.846.566 224.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.794.207 -31.907.930Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.775.790 -31.894.809Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -18.417 -13.121Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.070.092 1.725.764Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-1.070.092 1.725.764Alınan Faiz2.179.037 1.942.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.193.227 101.037.240Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri594.578.683 520.527.098Kredilerden Nakit Girişleri594.578.683 520.527.098Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-484.037.518 -344.134.434Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-484.037.518 -344.134.434Ödenen Faiz-83.347.938 -75.355.424YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.815.581 33.801.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.815.581 33.801.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 80.557.840 13.651.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 132.373.421 47.452.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.578.589 13.578.589 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -92.849.367 -92.849.367 -96.571.416 -26.173.548 -122.744.964Dönem Karı (Zararı)-92.849.367 -92.849.367 -92.849.367 -25.825.458 -118.674.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -348.090 -4.070.139Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -4.037.366 337.349.504 337.349.504 44.789.051 207.309.280 -92.849.367 114.459.913 762.572.395 102.745.242 865.317.637Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler