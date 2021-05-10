***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-181.873.877 181.873.877 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -94.872.178 -94.872.178 -96.313.551 -23.903.185 -120.216.736Dönem Karı (Zararı)-94.872.178 -94.872.178 -94.872.178 -23.631.096 -118.503.274Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -1.441.373 -272.089 -1.713.462Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -4.911.082 332.212.892 332.212.892 44.789.051 29.698.299 -94.872.178 -65.173.879 577.801.991 54.338.442 632.140.433Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 -295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-327.011.521 327.011.521 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -70.242.685 -70.242.685 -72.261.392 -23.750.328 -96.011.720Dönem Karı (Zararı)-70.242.685 -70.242.685 -70.242.685 -23.368.835 -93.611.520Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -381.493 -2.400.200Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -7.685.854 327.837.017 327.837.017 44.789.051 -295.712.119 -70.242.685 -365.954.804 272.645.191 -34.203.100 238.442.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.204.210 25.866.250Dönem Karı (Zararı)-93.611.520 -118.503.274Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-93.611.520 -118.503.274Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler144.873.099 103.268.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 20.066.487 23.328.650Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.348.340 -3.179.478Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.348.340 -3.179.478Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.690.763 3.216.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.245.385 2.982.771Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 445.378 233.747Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.117.863 24.561.623Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-571.314 -649.362Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33.872.676 24.275.188Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-11.162.553 -6.238.307Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10.979.054 7.174.104Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler87.369.906 51.351.975Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.977.790 4.065.644Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.370 -76.249Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.370 -76.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.759.706 45.198.061Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.178.309 -34.307.071Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14.753.109 17.673.942Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.986.633 -18.172.599Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.950.015 80.865.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.564.589 1.560.813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.397.524 643.617İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.397.524 643.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.739.999 -3.065.940Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.798.457 -12.112.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.941.542 9.046.157Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.501.873 29.963.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.123.019 -2.961.431Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.174.644 -1.135.789YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.610.678 -405.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.956 88.673Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.956 88.673Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.185.948 -766.968Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.185.948 -751.289Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -15.679Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -376.591Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-376.591Alınan Faiz571.314 649.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.057.193 -18.988.048Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri149.707.334 188.392.786Kredilerden Nakit Girişleri149.707.334 188.392.786Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-143.213.911 -183.105.646Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-143.213.911 -183.105.646Ödenen Faiz-34.550.616 -24.275.188YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.536.339 6.472.678NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.536.339 6.472.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.394.733 80.557.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 125.931.072 87.030.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 125.931.072 112.394.733Ticari Alacaklar259.350.797 216.151.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 259.350.797 216.151.542Diğer Alacaklar12.287.054 11.473.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 12.287.054 11.473.686Stoklar10 167.968.577 182.289.478Peşin Ödenmiş Giderler11 31.049.833 16.024.870Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar194.568 537.457Diğer Dönen Varlıklar74.286.986 67.181.105ARA TOPLAM671.068.887 606.052.871Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 11.030.000 11.030.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR682.098.887 617.082.871DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.000 10.000Diğer Alacaklar783.998 783.733İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 783.998 783.733Maddi Duran Varlıklar12 1.650.664.432 1.665.971.173Kullanım Hakkı Varlıkları12 6.245.868 6.949.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar13,14 140.358.900 141.315.083Peşin Ödenmiş Giderler11 1.446.899 6.485.229Ertelenmiş Vergi Varlığı83.894.388 83.222.395Diğer Duran Varlıklar15.375.645TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.883.404.485 1.920.113.194TOPLAM VARLIKLAR2.565.503.372 2.537.196.065KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 521.512.607 608.032.882Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 408.899.486 204.994.551Ticari Borçlar330.994.422 314.206.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 330.994.422 314.206.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 10.917.471 7.352.882Diğer Borçlar3.451.127 2.053.603İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.451.127 2.053.603Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.384.046 22.789.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.049.172 2.517.533Kısa Vadeli Karşılıklar306.915 306.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 306.915 306.915Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.431.947 6.742.476ARA TOPLAM1.312.947.193 1.168.996.888TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.312.947.193 1.168.996.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 923.473.276 947.672.547Uzun Vadeli Karşılıklar59.305.791 54.737.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 46.866.708 42.744.093Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 12.439.083 11.993.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31.335.021 31.335.021TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.014.114.088 1.033.745.366TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.327.061.281 2.202.742.254ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar272.645.191 344.906.583Ödenmiş Sermaye18 180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 118.749.217 118.749.217Geri Alınmış Paylar (-)-147.065 -147.065Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042.438 -33.042.438Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414.213 414.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)327.837.017 329.855.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)327.837.017 329.855.724Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)335.522.871 335.522.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.685.854 -5.667.147Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.789.051 44.789.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-295.712.119 31.299.402Net Dönem Karı veya Zararı-70.242.685 -327.011.521Kontrol Gücü Olmayan Paylar-34.203.100 -10.452.772TOPLAM ÖZKAYNAKLAR238.442.091 334.453.811TOPLAM KAYNAKLAR2.565.503.372 2.537.196.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 377.125.025 265.323.150Satışların Maliyeti19 -290.828.138 -236.324.452TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.296.887 28.998.698BRÜT KAR (ZARAR)86.296.887 28.998.698Genel Yönetim Giderleri-15.184.704 -12.144.056Pazarlama Giderleri-31.389.014 -27.766.292Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28.069.728 18.827.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.135.100 -13.655.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.657.797 -5.739.406Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler573.114 725.612Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.230.482 -5.013.794Finansman Gelirleri1.179.917 373.518Finansman Giderleri-137.044.129 -109.797.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-91.633.730 -114.437.630Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.977.790 -4.065.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.049.172 -1.373.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 71.382 -2.692.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-93.611.520 -118.503.274DÖNEM KARI (ZARARI)-93.611.520 -118.503.274Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.368.835 -23.631.096Ana Ortaklık Payları21 -70.242.685 -94.872.178Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Kayıp) 21 -0,39020000 -0,52710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.400.200 -1.713.462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.000.250 -2.141.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler600.050 428.366Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi600.050 428.366Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.400.200 -1.713.462TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-96.011.720 -120.216.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.750.328 -23.903.185Ana Ortaklık Payları-72.261.392 -96.313.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935977BIST