***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 19:30
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-181.873.877 181.873.877 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.436.916 -2.436.916 -2.436.916 -343.547.273 -343.547.273 -345.984.189 -89.723.407 -435.707.596
Dönem Karı (Zararı)
-343.547.273 -343.547.273 -343.547.273 -89.412.072 -432.959.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.436.916 -2.436.916 -2.436.916 -2.436.916 -311.335 -2.748.251
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -5.906.625 331.217.349 331.217.349 44.789.051 29.698.299 -343.547.273 -313.848.974 328.131.353 -11.481.780 316.649.573
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-327.011.521 327.011.521 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.258.815 -3.258.815 -3.258.815 -112.232.194 -112.232.194 -115.491.009 -51.779.831 -167.270.840
Dönem Karı (Zararı)
-112.232.194 -112.232.194 -112.232.194 -51.131.473 -163.363.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.258.815 -3.258.815 -3.258.815 -3.258.815 -648.358 -3.907.173
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -8.925.962 326.596.909 326.596.909 44.789.051 -295.712.119 -112.232.194 -407.944.313 229.415.574 -62.232.603 167.182.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.417.151 24.461.050
Dönem Karı (Zararı)
-163.363.667 -432.959.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-163.363.667 -432.959.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
325.716.393 436.422.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.051.688 63.914.949
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.340 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.348.340 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.174.782 5.749.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.610.460 4.899.947
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.564.322 849.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
107.841.951 84.079.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.964.471 -2.179.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
111.668.742 83.347.938
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-27.491.968 -11.423.455
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27.629.648 14.333.899
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
130.514.355 277.181.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 21.481.957 9.076.500
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.579.063
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.579.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.606.608 27.790.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.699.365 -71.906.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.109.266 2.260.991
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.719.478 -12.025.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.764.335 107.965.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.356.370 1.214.887
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
567.911 608.373
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
567.911 608.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.206.071 -327.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-418.995 -18.143.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-787.076 17.815.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
108.746.118 31.253.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.240.462 -5.424.602
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.088.505 -1.367.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.809.490 161.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
763.202 5.846.566
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
763.202 5.846.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.537.164 -6.794.207
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -24.345.383 -6.775.790
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -191.781 -18.417
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.070.092
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.070.092
Alınan Faiz
3.964.472 2.179.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.543.980 27.193.227
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
305.706.491 594.578.683
Kredilerden Nakit Girişleri
305.706.491 594.578.683
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-371.960.796 -484.037.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-371.960.796 -484.037.518
Ödenen Faiz
-106.289.675 -83.347.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.936.319 51.815.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.936.319 51.815.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 112.394.733 80.557.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.458.414 132.373.421
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.458.414 112.394.733
Ticari Alacaklar
252.221.259 216.151.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.231.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 249.990.105 216.151.542
Diğer Alacaklar
17.103.216 11.473.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.103.216 11.473.686
Stoklar
8 280.747.084 182.289.478
Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.579.364 16.024.870
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 277.963 537.457
Diğer Dönen Varlıklar
60.930.555 67.181.105
ARA TOPLAM
648.317.855 606.052.871
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 11.030.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
648.317.855 617.082.871
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10.000 10.000
Diğer Alacaklar
1.368.008 783.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.368.008 783.733
Maddi Duran Varlıklar
10 1.644.750.847 1.665.971.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.167.779 6.949.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 138.630.071 141.315.083
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.211.257 6.485.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 71.543.840 83.222.395
Diğer Duran Varlıklar
16.090.609 15.375.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.528.090.266 2.537.196.065
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 473.521.881 608.032.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 678.171.237 204.994.551
Ticari Borçlar
387.478.897 314.206.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 387.478.897 314.206.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 10.709.252 7.352.882
Diğer Borçlar
2.621.514 2.053.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.621.514 2.053.603
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 24.477.343 22.789.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 3.958.056 2.517.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
306.915 306.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 306.915 306.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.564.454 6.742.476
ARA TOPLAM
1.588.809.549 1.168.996.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.588.809.549 1.168.996.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 679.206.641 947.672.547
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.556.084 54.737.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 47.998.057 42.744.093
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.558.027 11.993.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 31.335.021 31.335.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
772.097.746 1.033.745.366
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.360.907.295 2.202.742.254
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
229.415.574 344.906.583
Ödenmiş Sermaye
15 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.596.909 329.855.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
326.596.909 329.855.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 335.522.871 335.522.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -8.925.962 -5.667.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-295.712.119 31.299.402
Net Dönem Karı veya Zararı
-112.232.194 -327.011.521
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-62.232.603 -10.452.772
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.182.971 334.453.811
TOPLAM KAYNAKLAR
2.528.090.266 2.537.196.065
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.244.263.255 822.651.705 436.902.133 331.427.969
Satışların Maliyeti
16 -992.631.117 -707.730.286 -360.687.286 -273.284.680
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.632.138 114.921.419 76.214.847 58.143.289
BRÜT KAR (ZARAR)
251.632.138 114.921.419 76.214.847 58.143.289
Genel Yönetim Giderleri
-46.234.570 -36.773.088 -16.672.243 -13.070.803
Pazarlama Giderleri
-83.724.367 -82.859.184 -24.992.078 -35.778.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
71.800.601 60.472.238 18.415.648 26.507.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-52.483.461 -39.262.276 -16.592.293 -16.507.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.990.341 16.499.109 36.373.881 19.294.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.964.042 5.758.100 2.496.020 4.480.299
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.954.383 22.257.209 38.869.901 23.774.582
Finansman Gelirleri
6.413.095 3.184.047 3.560.671 115.304
Finansman Giderleri
-293.249.188 -449.324.101 -38.200.585 -235.954.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-141.881.710 -423.882.845 4.229.987 -212.064.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.481.957 -9.076.500 -4.798.360 -2.079.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.826.339 -4.637.197 -3.937.037 -1.534.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -12.655.618 -4.439.303 -861.323 -544.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-163.363.667 -432.959.345 -568.373 -214.143.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
-163.363.667 -432.959.345 -568.373 -214.143.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51.131.473 -89.412.072 -6.112.580 -45.746.251
Ana Ortaklık Payları
-112.232.194 -343.547.273 5.544.207 -168.397.236
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 -0,62350000 -1,90860000 0,03080000 -0,93550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.907.173 -2.748.251 -2.043.380 -1.473.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.883.966 -3.435.314 -2.554.226 -1.841.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
976.793 687.063 510.846 368.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
976.793 687.063 510.846 368.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.907.173 -2.748.251 -2.043.380 -1.473.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-167.270.840 -435.707.596 -2.611.753 -215.616.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51.779.831 -89.723.407 -6.464.602 -45.846.051
Ana Ortaklık Payları
-115.491.009 -345.984.189 3.852.849 -169.770.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976573
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