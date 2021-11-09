***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -3.469.709 333.654.265 333.654.265 44.789.051 211.572.176 -181.873.877 29.698.299 674.115.542 78.241.627 752.357.169Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-181.873.877 181.873.877 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.436.916 -2.436.916 -2.436.916 -343.547.273 -343.547.273 -345.984.189 -89.723.407 -435.707.596Dönem Karı (Zararı)-343.547.273 -343.547.273 -343.547.273 -89.412.072 -432.959.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.436.916 -2.436.916 -2.436.916 -2.436.916 -311.335 -2.748.251Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 337.123.974 -5.906.625 331.217.349 331.217.349 44.789.051 29.698.299 -343.547.273 -313.848.974 328.131.353 -11.481.780 316.649.573Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-327.011.521 327.011.521 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.258.815 -3.258.815 -3.258.815 -112.232.194 -112.232.194 -115.491.009 -51.779.831 -167.270.840Dönem Karı (Zararı)-112.232.194 -112.232.194 -112.232.194 -51.131.473 -163.363.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.258.815 -3.258.815 -3.258.815 -3.258.815 -648.358 -3.907.173Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -8.925.962 326.596.909 326.596.909 44.789.051 -295.712.119 -112.232.194 -407.944.313 229.415.574 -62.232.603 167.182.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.417.151 24.461.050Dönem Karı (Zararı)-163.363.667 -432.959.345Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-163.363.667 -432.959.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler325.716.393 436.422.682Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler61.051.688 63.914.949Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.348.340 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.348.340 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.174.782 5.749.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.610.460 4.899.947Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 1.564.322 849.948Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler107.841.951 84.079.345Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.964.471 -2.179.037Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler111.668.742 83.347.938Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-27.491.968 -11.423.455Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27.629.648 14.333.899Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler130.514.355 277.181.056Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 21.481.957 9.076.500Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.579.063Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.579.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-53.606.608 27.790.214Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.699.365 -71.906.246Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-97.109.266 2.260.991Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.719.478 -12.025.490Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.764.335 107.965.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.356.370 1.214.887Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler567.911 608.373İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)567.911 608.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.206.071 -327.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-418.995 -18.143.317Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-787.076 17.815.354Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları108.746.118 31.253.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.240.462 -5.424.602Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.088.505 -1.367.899YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.809.490 161.304Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri763.202 5.846.566Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri763.202 5.846.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.537.164 -6.794.207Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -24.345.383 -6.775.790Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -191.781 -18.417Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -1.070.092Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 -1.070.092Alınan Faiz3.964.472 2.179.037FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.543.980 27.193.227Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri305.706.491 594.578.683Kredilerden Nakit Girişleri305.706.491 594.578.683Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-371.960.796 -484.037.518Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-371.960.796 -484.037.518Ödenen Faiz-106.289.675 -83.347.938YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.936.319 51.815.581NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.936.319 51.815.581DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 112.394.733 80.557.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.458.414 132.373.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.458.414 112.394.733Ticari Alacaklar252.221.259 216.151.542İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.231.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 249.990.105 216.151.542Diğer Alacaklar17.103.216 11.473.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.103.216 11.473.686Stoklar8 280.747.084 182.289.478Peşin Ödenmiş Giderler11 16.579.364 16.024.870Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 277.963 537.457Diğer Dönen Varlıklar60.930.555 67.181.105ARA TOPLAM648.317.855 606.052.871Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 11.030.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR648.317.855 617.082.871DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.000 10.000Diğer Alacaklar1.368.008 783.733İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.368.008 783.733Maddi Duran Varlıklar10 1.644.750.847 1.665.971.173Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.167.779 6.949.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 138.630.071 141.315.083Peşin Ödenmiş Giderler9 2.211.257 6.485.229Ertelenmiş Vergi Varlığı17 71.543.840 83.222.395Diğer Duran Varlıklar16.090.609 15.375.645TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.528.090.266 2.537.196.065KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 473.521.881 608.032.882Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 678.171.237 204.994.551Ticari Borçlar387.478.897 314.206.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 387.478.897 314.206.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 10.709.252 7.352.882Diğer Borçlar2.621.514 2.053.603İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.621.514 2.053.603Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 24.477.343 22.789.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 3.958.056 2.517.533Kısa Vadeli Karşılıklar306.915 306.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 306.915 306.915Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.564.454 6.742.476ARA TOPLAM1.588.809.549 1.168.996.888TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.588.809.549 1.168.996.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 679.206.641 947.672.547Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar61.556.084 54.737.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 47.998.057 42.744.093Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 13.558.027 11.993.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 31.335.021 31.335.021TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER772.097.746 1.033.745.366TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.360.907.295 2.202.742.254ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar229.415.574 344.906.583Ödenmiş Sermaye15 180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 118.749.217 118.749.217Geri Alınmış Paylar (-)-147.065 -147.065Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042.438 -33.042.438Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414.213 414.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)326.596.909 329.855.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)326.596.909 329.855.724Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 335.522.871 335.522.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -8.925.962 -5.667.147Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.789.051 44.789.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-295.712.119 31.299.402Net Dönem Karı veya Zararı-112.232.194 -327.011.521Kontrol Gücü Olmayan Paylar-62.232.603 -10.452.772TOPLAM ÖZKAYNAKLAR167.182.971 334.453.811TOPLAM KAYNAKLAR2.528.090.266 2.537.196.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.244.263.255 822.651.705 436.902.133 331.427.969Satışların Maliyeti16 -992.631.117 -707.730.286 -360.687.286 -273.284.680TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.632.138 114.921.419 76.214.847 58.143.289BRÜT KAR (ZARAR)251.632.138 114.921.419 76.214.847 58.143.289Genel Yönetim Giderleri-46.234.570 -36.773.088 -16.672.243 -13.070.803Pazarlama Giderleri-83.724.367 -82.859.184 -24.992.078 -35.778.698Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler71.800.601 60.472.238 18.415.648 26.507.584Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-52.483.461 -39.262.276 -16.592.293 -16.507.089ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)140.990.341 16.499.109 36.373.881 19.294.283Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.964.042 5.758.100 2.496.020 4.480.299FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)144.954.383 22.257.209 38.869.901 23.774.582Finansman Gelirleri6.413.095 3.184.047 3.560.671 115.304Finansman Giderleri-293.249.188 -449.324.101 -38.200.585 -235.954.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-141.881.710 -423.882.845 4.229.987 -212.064.268Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.481.957 -9.076.500 -4.798.360 -2.079.219Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -8.826.339 -4.637.197 -3.937.037 -1.534.952Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -12.655.618 -4.439.303 -861.323 -544.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-163.363.667 -432.959.345 -568.373 -214.143.487DÖNEM KARI (ZARARI)-163.363.667 -432.959.345 -568.373 -214.143.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-51.131.473 -89.412.072 -6.112.580 -45.746.251Ana Ortaklık Payları-112.232.194 -343.547.273 5.544.207 -168.397.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 -0,62350000 -1,90860000 0,03080000 -0,93550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.907.173 -2.748.251 -2.043.380 -1.473.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.883.966 -3.435.314 -2.554.226 -1.841.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler976.793 687.063 510.846 368.366Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi976.793 687.063 510.846 368.366Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.907.173 -2.748.251 -2.043.380 -1.473.464TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-167.270.840 -435.707.596 -2.611.753 -215.616.951Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-51.779.831 -89.723.407 -6.464.602 -45.846.051Ana Ortaklık Payları-115.491.009 -345.984.189 3.852.849 -169.770.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976573BIST