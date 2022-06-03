***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.06.2022 19:55
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 -295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-327.011.521 327.011.521 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -70.242.685 -70.242.685 -72.261.392 -23.750.328 -96.011.720
Dönem Karı (Zararı)
-70.242.685 -70.242.685 -70.242.685 -23.368.835 -93.611.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -381.493 -2.400.200
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -7.685.854 327.837.017 327.837.017 44.789.051 -295.712.119 -70.242.685 -365.954.804 272.645.191 -34.203.100 238.442.091
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 1.675.898.088 -9.000.130 1.666.897.958 1.666.897.958 44.814.717 -295.737.785 -604.406.612 -900.144.397 1.077.542.205 -10.337.947 1.067.204.258
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-604.406.612 604.406.612 -41.835.085 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.502.154 -10.502.154 -10.502.154 -41.835.085 -41.835.085 -52.337.239 -31.682.803 -84.020.042
Dönem Karı (Zararı)
-41.835.085 -41.835.085 -32.924.590 -74.759.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.502.154 -10.502.154 -10.502.154 -10.502.154 1.241.787 -9.260.367
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 1.675.898.088 -19.502.284 1.656.395.804 1.656.395.804 44.814.717 -900.144.397 -41.835.085 -941.979.482 1.025.204.966 -42.020.750 983.184.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.866.825 43.204.210
Dönem Karı (Zararı)
-74.759.675 -93.611.520
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-74.759.675 -93.611.520
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
161.318.320 144.873.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 22.395.286 20.066.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.348.340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.348.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.527.260 3.690.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.327.249 3.245.385
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.200.011 445.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.899.310 33.117.863
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-878.796 -571.314
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.440.572 33.872.676
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-29.166.549 -11.162.553
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30.504.083 10.979.054
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.783.106 87.369.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.713.358 1.977.790
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.370
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.124.075 -3.759.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.604.976 -54.178.309
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-177.719.959 14.753.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.640.972 -9.986.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
236.078.514 27.950.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.350.240 3.564.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.062.968 1.397.524
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.071.989 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.009.021 1.397.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.476.046 12.739.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.611.909 7.798.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.864.137 4.941.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.434.570 47.501.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.518.134 -2.123.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.049.611 -2.174.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.503.423 -1.610.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.730 3.956
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.730 3.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.405.949 -2.185.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.405.949 -2.185.948
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Alınan Faiz
878.796 571.314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.856.469 -28.057.193
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.255.726.369 149.707.334
Kredilerden Nakit Girişleri
2.255.726.369 149.707.334
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.108.573.278 -143.213.911
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.108.573.278 -143.213.911
Ödenen Faiz
-110.296.622 -34.550.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.219.871 13.536.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.219.871 13.536.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.238.812 112.394.733
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.458.683 125.931.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.458.683 13.238.812
Ticari Alacaklar
509.779.019 441.678.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 509.779.019 441.678.126
Diğer Alacaklar
2.668.379 1.502.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.668.379 1.502.408
Stoklar
10 504.807.326 327.087.367
Peşin Ödenmiş Giderler
11 78.302.088 26.383.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
94.228 290.282
Diğer Dönen Varlıklar
18 90.503.038 89.028.651
ARA TOPLAM
1.244.612.761 899.208.862
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.244.612.761 899.208.862
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 10.000 10.000
Diğer Alacaklar
1.629.653 1.441.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.629.653 1.441.428
Maddi Duran Varlıklar
12 3.314.863.267 3.323.083.487
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 3.648.884 4.393.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13,14 136.545.032 137.871.602
Peşin Ödenmiş Giderler
11 841.914 2.119.814
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.687.805 19.009.864
Diğer Duran Varlıklar
18 0 20.249.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.475.226.555 3.508.178.797
TOPLAM VARLIKLAR
4.719.839.316 4.407.387.659
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 144.603.266 726.214.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 380.722.726 865.245.472
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 85.044.922 0
Ticari Borçlar
786.200.440 579.288.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 786.200.440 579.288.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 17.068.657 8.718.417
Diğer Borçlar
32.323.194 38.386.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 17.990.581 33.062.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.332.613 5.323.592
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.795.827 17.007.607
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.581.324 5.630.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.784.418 306.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.784.418 306.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 15.953.448 11.296.477
ARA TOPLAM
1.499.078.222 2.252.094.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.499.078.222 2.252.094.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.011.791.786 872.900.861
Uzun Vadeli Karşılıklar
83.565.647 65.458.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 63.517.608 49.133.033
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.048.039 16.325.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
142.219.445 149.729.269
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.237.576.878 1.088.088.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.736.655.100 3.340.183.401
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.025.204.966 1.077.542.205
Ödenmiş Sermaye
19 180.000.000 180.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 414.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.656.395.804 1.666.897.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.656.395.804 1.666.897.958
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.675.898.088 1.675.898.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.502.284 -9.000.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.814.717 44.814.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-900.144.397 -295.737.785
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -41.835.085 -604.406.612
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.020.750 -10.337.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
983.184.216 1.067.204.258
TOPLAM KAYNAKLAR
4.719.839.316 4.407.387.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 975.206.898 377.125.025
Satışların Maliyeti
20 -757.004.484 -290.828.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
218.202.414 86.296.887
BRÜT KAR (ZARAR)
218.202.414 86.296.887
Genel Yönetim Giderleri
-25.539.005 -15.184.704
Pazarlama Giderleri
-28.795.741 -31.389.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
46.989.936 28.069.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.703.199 -24.135.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.154.405 43.657.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
878.796 573.114
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.033.201 44.230.482
Finansman Gelirleri
15.555.706 1.179.917
Finansman Giderleri
3 -247.635.224 -137.044.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.046.317 -91.633.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.713.358 -1.977.790
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.581.324 -2.049.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.867.966 71.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.759.675 -93.611.520
DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.759.675 -93.611.520
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-32.924.590 -23.368.835
Ana Ortaklık Payları
22 -41.835.085 -70.242.685
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç(Zarar) 22 -0,23240000 -0,39020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.260.367 -2.400.200
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.575.460 -3.000.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.315.093 600.050
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.315.093 600.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.260.367 -2.400.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.020.042 -96.011.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.682.803 -23.750.328
Ana Ortaklık Payları
-52.337.239 -72.261.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034708
BIST