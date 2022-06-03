***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -5.667.147 329.855.724 329.855.724 44.789.051 31.299.402 -327.011.521 -295.712.119 344.906.583 -10.452.772 334.453.811Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-327.011.521 327.011.521 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -70.242.685 -70.242.685 -72.261.392 -23.750.328 -96.011.720Dönem Karı (Zararı)-70.242.685 -70.242.685 -70.242.685 -23.368.835 -93.611.520Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -2.018.707 -381.493 -2.400.200Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 335.522.871 -7.685.854 327.837.017 327.837.017 44.789.051 -295.712.119 -70.242.685 -365.954.804 272.645.191 -34.203.100 238.442.091Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 1.675.898.088 -9.000.130 1.666.897.958 1.666.897.958 44.814.717 -295.737.785 -604.406.612 -900.144.397 1.077.542.205 -10.337.947 1.067.204.258Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-604.406.612 604.406.612 -41.835.085 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.502.154 -10.502.154 -10.502.154 -41.835.085 -41.835.085 -52.337.239 -31.682.803 -84.020.042Dönem Karı (Zararı)-41.835.085 -41.835.085 -32.924.590 -74.759.675Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.502.154 -10.502.154 -10.502.154 -10.502.154 1.241.787 -9.260.367Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 1.675.898.088 -19.502.284 1.656.395.804 1.656.395.804 44.814.717 -900.144.397 -41.835.085 -941.979.482 1.025.204.966 -42.020.750 983.184.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.866.825 43.204.210Dönem Karı (Zararı)-74.759.675 -93.611.520Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-74.759.675 -93.611.520Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler161.318.320 144.873.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 22.395.286 20.066.487Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.348.340Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.348.340Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.527.260 3.690.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.327.249 3.245.385Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.200.011 445.378Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler103.899.310 33.117.863Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-878.796 -571.314Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler103.440.572 33.872.676Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-29.166.549 -11.162.553Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30.504.083 10.979.054Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16.783.106 87.369.906Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 4.713.358 1.977.790Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.370Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.124.075 -3.759.706Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-98.604.976 -54.178.309Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-177.719.959 14.753.109Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-50.640.972 -9.986.633Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler236.078.514 27.950.015Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.350.240 3.564.589Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.062.968 1.397.524İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-15.071.989 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.009.021 1.397.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.476.046 12.739.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.611.909 7.798.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.864.137 4.941.542Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.434.570 47.501.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.518.134 -2.123.019Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.049.611 -2.174.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.503.423 -1.610.678Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.730 3.956Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.730 3.956Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.405.949 -2.185.948Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.405.949 -2.185.948Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Alınan Faiz878.796 571.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.856.469 -28.057.193Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.255.726.369 149.707.334Kredilerden Nakit Girişleri2.255.726.369 149.707.334Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.108.573.278 -143.213.911Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.108.573.278 -143.213.911Ödenen Faiz-110.296.622 -34.550.616YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.219.871 13.536.339NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.219.871 13.536.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.238.812 112.394.733DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.458.683 125.931.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 58.458.683 13.238.812Ticari Alacaklar509.779.019 441.678.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 509.779.019 441.678.126Diğer Alacaklar2.668.379 1.502.408İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.668.379 1.502.408Stoklar10 504.807.326 327.087.367Peşin Ödenmiş Giderler11 78.302.088 26.383.216Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar94.228 290.282Diğer Dönen Varlıklar18 90.503.038 89.028.651ARA TOPLAM1.244.612.761 899.208.862Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.244.612.761 899.208.862DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.000 10.000Diğer Alacaklar1.629.653 1.441.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.629.653 1.441.428Maddi Duran Varlıklar12 3.314.863.267 3.323.083.487Kullanım Hakkı Varlıkları12 3.648.884 4.393.455Maddi Olmayan Duran Varlıklar13,14 136.545.032 137.871.602Peşin Ödenmiş Giderler11 841.914 2.119.814Ertelenmiş Vergi Varlığı17.687.805 19.009.864Diğer Duran Varlıklar18 0 20.249.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.475.226.555 3.508.178.797TOPLAM VARLIKLAR4.719.839.316 4.407.387.659KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 144.603.266 726.214.516Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 380.722.726 865.245.472Diğer Finansal Yükümlülükler6 85.044.922 0Ticari Borçlar786.200.440 579.288.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 786.200.440 579.288.475Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 17.068.657 8.718.417Diğer Borçlar32.323.194 38.386.162İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 17.990.581 33.062.570İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 14.332.613 5.323.592Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.795.827 17.007.607Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.581.324 5.630.665Kısa Vadeli Karşılıklar3.784.418 306.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.784.418 306.915Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 15.953.448 11.296.477ARA TOPLAM1.499.078.222 2.252.094.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.499.078.222 2.252.094.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.011.791.786 872.900.861Uzun Vadeli Karşılıklar83.565.647 65.458.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 63.517.608 49.133.033Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 20.048.039 16.325.532Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü142.219.445 149.729.269TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.237.576.878 1.088.088.695TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.736.655.100 3.340.183.401ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.025.204.966 1.077.542.205Ödenmiş Sermaye19 180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 118.749.217 118.749.217Geri Alınmış Paylar (-)-147.065 -147.065Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042.438 -33.042.438Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414.213 414.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.656.395.804 1.666.897.958Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.656.395.804 1.666.897.958Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.675.898.088 1.675.898.088Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.502.284 -9.000.130Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.814.717 44.814.717Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-900.144.397 -295.737.785Net Dönem Karı veya Zararı22 -41.835.085 -604.406.612Kontrol Gücü Olmayan Paylar-42.020.750 -10.337.947TOPLAM ÖZKAYNAKLAR983.184.216 1.067.204.258TOPLAM KAYNAKLAR4.719.839.316 4.407.387.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 975.206.898 377.125.025Satışların Maliyeti20 -757.004.484 -290.828.138TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)218.202.414 86.296.887BRÜT KAR (ZARAR)218.202.414 86.296.887Genel Yönetim Giderleri-25.539.005 -15.184.704Pazarlama Giderleri-28.795.741 -31.389.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler46.989.936 28.069.728Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.703.199 -24.135.100ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.154.405 43.657.797Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler878.796 573.114Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)162.033.201 44.230.482Finansman Gelirleri15.555.706 1.179.917Finansman Giderleri3 -247.635.224 -137.044.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-70.046.317 -91.633.730Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.713.358 -1.977.790Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -8.581.324 -2.049.172Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 3.867.966 71.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-74.759.675 -93.611.520DÖNEM KARI (ZARARI)-74.759.675 -93.611.520Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-32.924.590 -23.368.835Ana Ortaklık Payları22 -41.835.085 -70.242.685Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Zarar) 22 -0,23240000 -0,39020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.260.367 -2.400.200Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.575.460 -3.000.250Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.315.093 600.050Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.315.093 600.050Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.260.367 -2.400.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-84.020.042 -96.011.720Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.682.803 -23.750.328Ana Ortaklık Payları-52.337.239 -72.261.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034708BIST