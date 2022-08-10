***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000 118.749 -147 -33.042 414 335.523 -5.667 329.856 329.856 44.789 31.299 -327.011 -295.712 344.907 -10.453 334.454Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-327.011 327.011 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.568 -1.568 -1.568 -117.776 -117.776 -119.344 -45.315 -164.659Dönem Karı (Zararı)-117.776 -117.776 -117.776 -45.019 -162.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -296 -1.864Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000 118.749 -147 -33.042 414 335.523 -7.235 328.288 328.288 44.789 -295.712 -117.776 -413.488 225.563 -55.768 169.795Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.675.898 -9.000 1.666.898 1.666.898 44.815 -295.738 -604.407 -900.145 1.077.542 -10.338 1.067.204Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-604.407 604.407 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.505 -8.505 -8.505 -166.783 -166.783 -175.288 -119.027 -294.315Dönem Karı (Zararı)-166.783 -166.783 -166.783 -117.745 -284.528Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.505 -8.505 -8.505 -8.505 -1.282 -9.787Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-134.738 -134.738 -134.738 134.738 134.738 0Dönem Sonu Bakiyeler180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.541.160 -17.505 1.523.655 1.523.655 44.815 -765.407 -166.783 -932.190 902.254 -129.365 772.889Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.384 119.764Dönem Karı (Zararı)-284.528 -162.795Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-284.528 -162.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler658.861 263.366Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler46.061 40.839Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.348Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.348Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.203 6.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.291 5.042Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 6.912 1.098Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler192.122 70.727Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.476 -1.468Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler194.598 72.195Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler344.375 131.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -37.029 16.683Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.280 -991Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler95.849 1Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler95.849 1İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-246.672 26.146Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-429.645 -68.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-362.733 -19.131Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.767 575Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler603.855 88.283Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.710 3.670Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.841 406İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-24.841 406İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.749 20.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.152 20.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.901 196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları127.661 126.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.712 -2.864Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.565 -4.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.940 -2.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.095 6Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.095 6Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.631 -3.722Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -42.631 -3.644Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -78Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Alınan Faiz2.476 1.468FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.820 -104.297Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.325.057 186.249Kredilerden Nakit Girişleri2.325.057 186.249Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.345.941 -218.431Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.345.941 -218.431Ödenen Faiz-90.936 -59.569Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -12.546YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.504 13.219NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.504 13.219DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.239 112.395DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.743 125.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.743 13.239Ticari Alacaklar818.676 441.678İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 898 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 817.778 441.678Diğer Alacaklar2.884 1.503İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.884 1.503Stoklar8 689.820 327.087Peşin Ödenmiş Giderler9 67.943 26.383Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar160 290Diğer Dönen Varlıklar138.277 89.029ARA TOPLAM1.750.503 899.209Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.750.503 899.209DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 10Diğer Alacaklar1.574 1.441İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.574 1.441Maddi Duran Varlıklar10 3.166.634 3.323.083Kullanım Hakkı Varlıkları12 4.174 4.393Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 135.219 137.872Peşin Ödenmiş Giderler9 10.327 2.120Ertelenmiş Vergi Varlığı17 35.743 19.010Diğer Duran Varlıklar1.632 20.250TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.355.313 3.508.179TOPLAM VARLIKLAR5.105.816 4.407.388KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 386.393 726.215Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 168.727 865.245Diğer Finansal Yükümlülükler5 129.374 0Ticari Borçlar1.132.777 579.288İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.132.777 579.288Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.428 8.718Diğer Borçlar7.556 38.387İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.052 33.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.504 5.324Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 65.061 17.008Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 12.393 5.631Kısa Vadeli Karşılıklar307 307Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 307 307Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.648 11.296ARA TOPLAM1.931.664 2.252.095TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.931.664 2.252.095UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.209.073 872.901Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar86.182 65.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 62.944 49.133Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 23.238 16.326Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 106.008 149.729TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.401.263 1.088.089TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.332.927 3.340.184ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar902.254 1.077.542Ödenmiş Sermaye15 180.000 180.000Sermaye Düzeltme Farkları15 118.749 118.749Geri Alınmış Paylar (-)-147 -147Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042 -33.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414 414Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.523.655 1.666.898Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.523.655 1.666.898Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.541.160 1.675.898Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.505 -9.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.815 44.815Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-765.407 -295.738Net Dönem Karı veya Zararı-166.783 -604.407Kontrol Gücü Olmayan Paylar-129.365 -10.338TOPLAM ÖZKAYNAKLAR772.889 1.067.204TOPLAM KAYNAKLAR5.105.816 4.407.388Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.527.108 807.361 1.551.901 430.236Satışların Maliyeti16 -2.014.905 -656.667 -1.257.901 -351.338TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)512.203 150.694 294.000 78.898BRÜT KAR (ZARAR)512.203 150.694 294.000 78.898Genel Yönetim Giderleri-52.212 -29.562 -26.673 -14.377Pazarlama Giderleri-38.507 -34.009 -9.711 -17.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler113.758 53.385 66.769 25.315Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-129.895 -35.892 -80.192 -11.756ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)405.347 104.616 244.193 60.959Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.476 1.468 1.597 896Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-95.849 0 -95.849 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)311.974 106.084 149.941 61.855Finansman Gelirleri24.564 2.853 9.007 1.671Finansman Giderleri-658.095 -255.049 -410.460 -118.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-321.557 -146.112 -251.512 -54.478Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri37.029 -16.683 41.743 -14.707Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -20.973 -4.889 -12.391 -2.840Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 58.002 -11.794 54.134 -11.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-284.528 -162.795 -209.769 -69.185DÖNEM KARI (ZARARI)-284.528 -162.795 -209.769 -69.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-117.745 -45.019 -84.820 -21.650Ana Ortaklık Payları-166.783 -117.776 -124.949 -47.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 -0,92660000 -0,65430000 -0,69420000 -0,26410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.787 -1.864 -525 536Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.233 -2.330 -656 671Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.446 466 131 -135Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.446 466 131 -135Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.787 -1.864 -525 536TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-294.315 -164.659 -210.294 -68.649Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-119.027 -45.315 -84.779 -21.565Ana Ortaklık Payları-175.288 -119.344 -125.515 -47.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054369BIST