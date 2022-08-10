***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 20:09
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 335.523 -5.667 329.856 329.856 44.789 31.299 -327.011 -295.712 344.907 -10.453 334.454
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-327.011 327.011 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.568 -1.568 -1.568 -117.776 -117.776 -119.344 -45.315 -164.659
Dönem Karı (Zararı)
-117.776 -117.776 -117.776 -45.019 -162.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.568 -1.568 -1.568 -1.568 -296 -1.864
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 335.523 -7.235 328.288 328.288 44.789 -295.712 -117.776 -413.488 225.563 -55.768 169.795
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.675.898 -9.000 1.666.898 1.666.898 44.815 -295.738 -604.407 -900.145 1.077.542 -10.338 1.067.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-604.407 604.407 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.505 -8.505 -8.505 -166.783 -166.783 -175.288 -119.027 -294.315
Dönem Karı (Zararı)
-166.783 -166.783 -166.783 -117.745 -284.528
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.505 -8.505 -8.505 -8.505 -1.282 -9.787
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-134.738 -134.738 -134.738 134.738 134.738 0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 118.749 -147 -33.042 414 1.541.160 -17.505 1.523.655 1.523.655 44.815 -765.407 -166.783 -932.190 902.254 -129.365 772.889
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.384 119.764
Dönem Karı (Zararı)
-284.528 -162.795
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-284.528 -162.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
658.861 263.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.061 40.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.348
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.203 6.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.291 5.042
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.912 1.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
192.122 70.727
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.476 -1.468
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
194.598 72.195
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
344.375 131.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -37.029 16.683
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.280 -991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
95.849 1
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.849 1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-246.672 26.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-429.645 -68.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-362.733 -19.131
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.767 575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
603.855 88.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.710 3.670
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.841 406
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.841 406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.749 20.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.152 20.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.901 196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.661 126.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.712 -2.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.565 -4.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.940 -2.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.095 6
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.095 6
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.631 -3.722
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -42.631 -3.644
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -78
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Alınan Faiz
2.476 1.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.820 -104.297
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.325.057 186.249
Kredilerden Nakit Girişleri
2.325.057 186.249
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.345.941 -218.431
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.345.941 -218.431
Ödenen Faiz
-90.936 -59.569
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -12.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.504 13.219
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.504 13.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.239 112.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.743 125.614
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.743 13.239
Ticari Alacaklar
818.676 441.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 898 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 817.778 441.678
Diğer Alacaklar
2.884 1.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.884 1.503
Stoklar
8 689.820 327.087
Peşin Ödenmiş Giderler
9 67.943 26.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
160 290
Diğer Dönen Varlıklar
138.277 89.029
ARA TOPLAM
1.750.503 899.209
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.750.503 899.209
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 10
Diğer Alacaklar
1.574 1.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.574 1.441
Maddi Duran Varlıklar
10 3.166.634 3.323.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.174 4.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 135.219 137.872
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.327 2.120
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 35.743 19.010
Diğer Duran Varlıklar
1.632 20.250
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.355.313 3.508.179
TOPLAM VARLIKLAR
5.105.816 4.407.388
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 386.393 726.215
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 168.727 865.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 129.374 0
Ticari Borçlar
1.132.777 579.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.132.777 579.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.428 8.718
Diğer Borçlar
7.556 38.387
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.052 33.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.504 5.324
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 65.061 17.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 12.393 5.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
307 307
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 307 307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.648 11.296
ARA TOPLAM
1.931.664 2.252.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.931.664 2.252.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.209.073 872.901
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.182 65.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 62.944 49.133
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.238 16.326
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 106.008 149.729
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.401.263 1.088.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.332.927 3.340.184
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
902.254 1.077.542
Ödenmiş Sermaye
15 180.000 180.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749 118.749
Geri Alınmış Paylar (-)
-147 -147
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042 -33.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414 414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.523.655 1.666.898
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.523.655 1.666.898
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.541.160 1.675.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.505 -9.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.815 44.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-765.407 -295.738
Net Dönem Karı veya Zararı
-166.783 -604.407
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-129.365 -10.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
772.889 1.067.204
TOPLAM KAYNAKLAR
5.105.816 4.407.388
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 2.527.108 807.361 1.551.901 430.236
Satışların Maliyeti
16 -2.014.905 -656.667 -1.257.901 -351.338
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
512.203 150.694 294.000 78.898
BRÜT KAR (ZARAR)
512.203 150.694 294.000 78.898
Genel Yönetim Giderleri
-52.212 -29.562 -26.673 -14.377
Pazarlama Giderleri
-38.507 -34.009 -9.711 -17.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
113.758 53.385 66.769 25.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-129.895 -35.892 -80.192 -11.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
405.347 104.616 244.193 60.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.476 1.468 1.597 896
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-95.849 0 -95.849 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
311.974 106.084 149.941 61.855
Finansman Gelirleri
24.564 2.853 9.007 1.671
Finansman Giderleri
-658.095 -255.049 -410.460 -118.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-321.557 -146.112 -251.512 -54.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.029 -16.683 41.743 -14.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -20.973 -4.889 -12.391 -2.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 58.002 -11.794 54.134 -11.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-284.528 -162.795 -209.769 -69.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
-284.528 -162.795 -209.769 -69.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-117.745 -45.019 -84.820 -21.650
Ana Ortaklık Payları
-166.783 -117.776 -124.949 -47.535
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 -0,92660000 -0,65430000 -0,69420000 -0,26410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.787 -1.864 -525 536
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.233 -2.330 -656 671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.446 466 131 -135
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.446 466 131 -135
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.787 -1.864 -525 536
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-294.315 -164.659 -210.294 -68.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-119.027 -45.315 -84.779 -21.565
Ana Ortaklık Payları
-175.288 -119.344 -125.515 -47.084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054369
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