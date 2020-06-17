***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 17.06.2020Genel Kurul Tarihi 24.07.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Batıçim A Grubu Çağrı ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 12:00' de Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851693BIST