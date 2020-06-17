***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.06.2020 20:19
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 17.06.2020
Genel Kurul Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu Çağrı ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 12:00' de Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851693
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 380,26
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5673
|8,6102
|% -0,21
|
|Frank
|7,1824
|7,2256
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|1,05
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.488
|7,10
|
|Tam
|2.538
|2.553
|3,50
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,60
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,03
|
|B. Petrol
|40,78
|40,78
|-0,18
|
Seans Raporu
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17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
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17:58DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI