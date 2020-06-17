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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2020 20:19
GÜNCEL HABERLER



***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 17.06.2020
Genel Kurul Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu Çağrı ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 12:00' de Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851693


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RTALB 40,08 226.977.800 % 9,99  
DOAS 14,88 139.363.163 % 9,98  
SNPAM 8,71 6.229.561 % 9,97  
UZERB 4,86 306.831 % 9,95  
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Sterlin 8,5673 8,6102 % -0,21  
Frank 7,1824 7,2256 % 0,17  
Riyal 1,8195 1,8286 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 1,05  
Altın Gr. 380 380 -0,03  
Cumhuriyet 2.473 2.488 7,10  
Tam 2.538 2.553 3,50  
Yarım 1.237 1.248 3,60  
Çeyrek 620 625 1,70  
Gümüş.Ons 17,56 17,58 0,11  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,03  
B. Petrol 40,78 40,78 -0,18  
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