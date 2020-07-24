***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 17.06.2020Genel Kurul Tarihi 24.07.2020Genel Kurul Saati 12:15GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,4 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,9 - 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,11 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,13 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Batıçim Olağan Genel Kurul Çağrı Gündem Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Batıçim 1.3.1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.3-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.4-2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.5-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirildi.6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.7 - Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri belirlendi.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.9 - 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.11 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi.13 - Dilek ve öneriler sunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Batıçim Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Batıçim Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 24 Temmuz 2020 günü saat 12:15 ' te Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861770BIST