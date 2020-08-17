***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2020 17:14
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 17.06.2020
Genel Kurul Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu Çağrı ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2-Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üye adayları belirlendi.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Batıçim A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869418
BIST