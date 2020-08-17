***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2020 17:16
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 17.06.2020
Genel Kurul Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Saati 12:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
9 - 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
11 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
13 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim Olağan Genel Kurul Çağrı Gündem Vekalatname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Batıçim 1.3.1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.
3-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.
4-2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.
5-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirildi.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.
7 - Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri belirlendi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.
9 - 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.
10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.
11 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi.
13 - Dilek ve öneriler sunuldu.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Batıçim Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869419
BIST