***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.09.2021Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un on