***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.09.2021 20:22
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un on
10:061.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.393
10:068,8919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8688
10:0610,3312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0245
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3071
10:06493,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,21
|Açılış
|: 493,60
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|VBTYZ
|20,30
|6.826.402
|% 7,64
|
|ATAGY
|4,18
|1.343.000
|% 6,36
|
|KERVN
|0,62
|142.733
|% 5,08
|
|BEYAZ
|9,42
|3.321.691
|% 4,78
|
|RALYH
|5,87
|164.841
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|451.757
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,04
|6.759.765
|% -7,31
|
|YEOTK
|81,60
|2.908.999
|% -4,06
|
|SUMAS
|87,20
|39.676
|% -3,33
|
|SISE
|8,18
|49.667.692
|% 0,12
|
|THYAO
|13,85
|25.536.230
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,38
|22.365.660
|% 0,42
|
|GARAN
|9,06
|22.334.134
|% 0,00
|
|EREGL
|16,54
|15.711.827
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,38
|22.365.660
|% 0,42
|
|SISE
|8,18
|49.667.692
|% 0,12
|
|TSKB
|1,21
|4.022.130
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|22.334.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,36
|15.441.684
|% 0,79
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,49
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|-0,03
|
Seans Raporu
10:06
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-
10:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 02 artarak (% 0.07 ) 1, 490
-
10:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RALYH, OYLUM
-
10:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:16XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 238.00 milyon TL de