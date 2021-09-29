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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.09.2021 20:22



***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki veri
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