***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.09.2021 20:22
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki veri
14:541.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
14:548,8954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
14:5410,3196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|Açılış
|: 10,2850
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3985
En Düşük
10,2940
14:54493,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,08
|Açılış
|: 493,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler14:54
|VBTYZ
|20,74
|53.504.190
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|71.786.152
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|ATAGY
|4,28
|20.398.504
|% 8,91
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|382.466
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|208.353.325
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|849.510
|% -9,93
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|AKFGY
|4,58
|4.613.190
|% -6,34
|
|GARAN
|9,07
|1.120.418.970
|% 0,11
|
|THYAO
|14,00
|688.322.472
|% 1,60
|
|TUPRS
|114,90
|613.165.840
|% 1,95
|
|SISE
|8,17
|543.102.015
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|473.594.713
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|473.594.713
|% 0,00
|
|GARAN
|9,07
|1.120.418.970
|% 0,11
|
|AKBNK
|5,26
|461.618.655
|% 0,38
|
|ODAS
|1,37
|102.904.594
|% 0,74
|
|SISE
|8,17
|543.102.015
|% 0,00
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8923
|8,8954
|% -0,24
|
|Euro
|10,3117
|10,3196
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9274
|11,9872
|% -0,02
|
|Frank
|9,4706
|9,5277
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3660
|2,3778
|% -0,13
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,16
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-5,00
|
|Tam
|3.254
|3.336
|-1,43
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|-0,69
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,61
|77,61
|-0,48
|