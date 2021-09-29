***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.09.2021Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki veri