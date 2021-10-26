***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.10.2021 19:32
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'unListesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Batıçim A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 26 Ekim 2021 Salı günü saat 14:30' da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972631
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0547
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
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9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0092
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
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11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,15
|Açılış
|: 548,78
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4791
|9,4810
|% -0,57
|
|Euro
|11,0223
|11,0578
|% -0,08
|
|Sterlin
|13,0141
|13,0794
|% -0,59
|
|Frank
|10,3084
|10,3705
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5256
|2,5383
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,47
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|-2,06
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Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
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17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında