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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.10.2021 15:17



***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
5 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her tür
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Altın Gr. 557 557 8,93  
Cumhuriyet 3.659 3.714 55,00  
Tam 3.646 3.737 56,50  
Yarım 1.762 1.808 27,33  
Çeyrek 884 904 13,66  
Gümüş.Ons 24,09 24,13 0,04  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,11  
Seans Raporu 12:35
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