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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.11.2021 11:07
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunuldu.
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, özel genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Batıçim A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2021 günü saat 14: 30 ' da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile ilgili tüm belgeler İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne teslim edilmiş olup, tescile konu herhangi bir husus bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979735


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