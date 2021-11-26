***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 29.09.2021Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Batıçim A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunuldu.3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, özel genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Batıçim A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Batıçim A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2021 günü saat 14: 30 ' da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile ilgili tüm belgeler İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne teslim edilmiş olup, tescile konu herhangi bir husus bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979735BIST