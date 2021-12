***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ertelenen 2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 28.10.2021Genel Kurul Tarihi 02.12.2021Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması (26/10/2021 tarihinde gerçekleştirilen ve ertelenen Genel Kurul Toplantısı'nda ilgili madde karara bağlandığından 02/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Toplantısı'nda bu madde pay sahiplerinin onayına sunulmadan geçilecektir.),3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,5 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,10 - 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,12 - Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,14 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BATIÇİM - 2021 Ertelenen Olağan GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.2 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sabit AYDIN, Gülant CANDAŞ, Erdoğan GÖĞEN, Ömer Çağdaş SELVİ, Ali KIŞLA, Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması maddesi, 26/10/2021 tarihinde gerçekleştirilen ve ertelenen Genel Kurul Toplantısı'nda ilgili madde karara bağlandığından, Genel Kurul Toplantısı'nda bu madde pay sahiplerinin onayına sunulmadan geçildi.3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.4 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.5 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mustafa Bükey, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil, Necip Terzibaşıoğlu, Sülün İlkin, Kemal Grebene,Fatma Meltem Günel,Şükrü Serdar Bağcıoğlu ve Mustafa Teoman Gürgan 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler. Tufan Ünal ve Feyyaz Ünal ise 2020 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmediler.8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlendi ve Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.10 - 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.12 - Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.14 - Dilek ve öneriler sunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.12.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Batıçim Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Batıçim Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 02 Aralık 2021 tarihinde yapılan Ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08 Aralık 2021 tarihinde tescil edilmiştir.