***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Batıçim 2021 A Grubu Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15388 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070838077 sayılı izin yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle Şirket Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir (Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni tutanağın ekinde yer almaktadır). Kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası'ndan 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 yılları arasında, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermaye artırımı yapabilmesi konusunda yetki verilmesine ilişkin esas sözleşme tadilini konu alan Genel Kurul kararı, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olmadığı değerlendirilerek kabul edilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Batıçim İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Batıçim İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 15:00'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022182BIST