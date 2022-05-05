***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,4 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,9 - 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,11 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,13 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SPK 1.3.1. Batıçim Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Batıçim 2021 GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.4 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.6 –Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşüldü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15388 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070838077 sayılı izin yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle kabul edildi.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.9 - 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.11 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.13 - Dilek ve öneriler sunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Batıçim Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Batıçim Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026482BIST