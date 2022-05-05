***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 08:59
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
9 - 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
11 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
13 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SPK 1.3.1. Batıçim Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Batıçim 2021 GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.
4 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.
6 –Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.
7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşüldü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15388 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00070838077 sayılı izin yazıları ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçtiği şekliyle kabul edildi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.
9 - 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.
10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.
11 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.
13 - Dilek ve öneriler sunuldu.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Batıçim Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026482
BIST