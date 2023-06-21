***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 12.05.2023Genel Kurul Tarihi 07.06.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Batıçim 2022 A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel, A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunuldu.3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adayları belirlendi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Batıçim A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Batıçim A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 07 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160828BIST