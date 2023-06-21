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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.06.2023 13:51
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Kurul Tarihi 07.06.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batıçim 2022 A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel, A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunuldu.
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adayları belirlendi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batıçim A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Batıçim A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160828


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Yarım 4.613 4.739 -60,00  
Çeyrek 2.313 2.370 -29,00  
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