***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBornova Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi13/08/2020Açıklamalar01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi eki olan Gelir Tablomuz ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868759BIST