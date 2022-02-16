***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 19:07
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi eki olan Gelir Tablomuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002196
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0383
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
18:0515,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0655
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
18:05816,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,51
|Açılış
|: 816,89
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
817,26
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|7,94
|354.453.832
|% 8,17
|
|KONKA
|8,80
|121.060.349
|% 6,67
|
|ALMAD
|1,90
|1.819.248
|% 5,56
|
|MEDTR
|43,50
|34.271.502
|% 5,38
|
|CEOEM
|17,61
|74.821.713
|% 5,01
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|MOBTL
|1,86
|114.835.511
|% -6,06
|
|YEOTK
|60,15
|29.046.675
|% -1,96
|
|ARDYZ
|6,02
|47.410.646
|% -1,95
|
|PSGYO
|18,68
|61.925.213
|% -1,68
|
|AYDEM
|7,94
|354.453.832
|% 8,17
|
|KONKA
|8,80
|121.060.349
|% 6,67
|
|MOBTL
|1,86
|114.835.511
|% -6,06
|
|ELITE
|18,74
|89.935.747
|% 3,54
|
|PCILT
|13,70
|72.330.128
|% 3,95
|
|MOBTL
|1,86
|114.835.511
|% -6,06
|
|DGNMO
|2,15
|72.309.255
|% 1,90
|
|KONKA
|8,80
|121.060.349
|% 6,67
|
|KIMMR
|3,33
|21.272.593
|% -0,30
|
|PCILT
|13,70
|72.330.128
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6229
|13,6324
|% 0,28
|
|Euro
|15,5012
|15,5147
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,4477
|18,5402
|% 0,52
|
|Frank
|14,7165
|14,8052
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6203
|3,6384
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|11,55
|
|Altın Gr.
|817
|817
|6,53
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|95,84
|95,84
|2,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de