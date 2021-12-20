***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre UzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)'dan 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,2)Bu kapsamda ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,Karar verildiEklenen DökümanlarEK: 1 Batıçim Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984644BIST