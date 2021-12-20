***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.12.2021 14:18
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,
1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)'dan 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,
2)Bu kapsamda ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Karar verildi
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Batıçim Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984644
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,1798
En Yüksek
|Değişim
|: -8,29%
|| -1,0101
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,7323
En Yüksek
|Değişim
|: -8,00%
|| -1,1078
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05653,44
En Yüksek
|Değişim
|: -7,68%
|| -54,36
|Açılış
|: 653,44
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0168
|11,1978
|% -8,14
|
|Euro
|12,5397
|12,6994
|% -8,24
|
|Sterlin
|15,0106
|15,0859
|% -7,65
|
|Frank
|12,1767
|12,2501
|% -7,88
|
|Riyal
|2,9801
|2,9950
|% -8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,93
|
|Altın Gr.
|653
|653
|-54,47
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|-0,68
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,03
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Seans Raporu
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