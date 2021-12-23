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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.12.2021 08:41
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,
1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 400.000.000TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)'dan 800.000.000 TL (SekizyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine,
2)Bu kapsamda ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.12.2021 tarih 69020 nolu kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Batıçim Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985579


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