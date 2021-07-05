***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.07.2021 13:55
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında, Şirketimiz adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla, Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946139
BIST
14:481.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:488,6724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:4810,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:48498,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:48
|EUKYO
|7,26
|7.641.059
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.684.561
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.680.437
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.809
|% 9,87
|
|KONYA
|927,30
|140.578.449
|% 9,48
|
|PKENT
|2.304,00
|2.032.980
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,02
|62.394.536
|% -7,04
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|771.528.327
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|523.147.888
|% 1,19
|
|SASA
|29,20
|403.021.444
|% 2,03
|
|KOZAL
|110,20
|348.312.476
|% -2,30
|
|ARCLK
|32,68
|276.720.805
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,20
|148.810.775
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,27
|84.602.166
|% 4,96
|
|GARAN
|8,50
|523.147.888
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|771.528.327
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,61
|132.155.190
|% 5,24
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6683
|8,6724
|% -0,08
|
|Euro
|10,2940
|10,2985
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9775
|12,0376
|% 0,07
|
|Frank
|9,3723
|9,4287
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% -0,09
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,72
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|4,52
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|2,18
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,49
|76,49
|0,32
|