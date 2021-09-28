***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' nin uzun vadeli ulusal notunu "BB+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "B (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB-", kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B" olarak, görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965595BIST