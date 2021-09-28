***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2021 18:23
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' nin uzun vadeli ulusal notunu "BB+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "B (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB-", kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B" olarak, görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965595
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9166
En Düşük
8,8287
18:0510,3417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0359
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05493,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 493,62
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.977.860
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|KAPLM
|23,86
|9.579.088
|% 9,95
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|ERSU
|4,16
|76.869.973
|% -9,96
|
|DGGYO
|10,86
|6.249.482
|% -9,95
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 1,35
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9032
|8,9067
|% 0,41
|
|Euro
|10,3353
|10,3417
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8970
|11,9567
|% -0,58
|
|Frank
|9,4792
|9,5363
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3638
|2,3757
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,95
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,26
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|-0,10
|