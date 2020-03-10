***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebi bulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765798Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816760Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816760Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Bağış PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 15Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2018 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA Grubu imtiyazlı paya sahip %5 ve üzeri paya sahipleri Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. %24,12 / Fatma Gülgün Ünal %9,98 / Sülin İlkin %8,19 / Yıldız İzmiroğlu %8,18 / Belgin Egeli %7,65 / Fatma Meltem Günel %6,63 / Mehmet Mustafa Bükey %5,86En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 24,211.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri /Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2018 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2018 yılı Net Dönem Zararı 13.578.589 TL’dir. 2018 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi 4.357.985.489,80 olumsuz oya karşı 9.187.367.340,77 olumlu oy ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756695Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı24/05/2019 0 % 75 % 33,97 % 41,03 Yatırımcı İlişkileri/Ortaklara Duyurular/Genel Kurul Bilgileri/Genel Kurul Toplantı Tutanağı - Madde 3 42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765798İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Denetimden Sorumlu Komite YönetmeliğiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi YönetmeliğiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği /Aday Gösterme KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Riskin Erken Saptanması Komitesi YönetmeliğiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.baticim.com.tr /Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetmelikler / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret Komitesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli GelişmelerKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıwww.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği / Ücret KomitesiFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 9 9Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 20 6 6Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 75 % 25 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulunun performans değerlendirmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiGenel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Mehmet Mustafa BÜKEY - Yönetim Kurulu Başkanı,Tufan ÜNAL - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye,Necip TERZİBAŞIOĞLU - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi,Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi,Feyyaz ÜNAL - Yönetim Kurulu Görevli Üyesiİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı5 AdetFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu / D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler /İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri / Madde 2 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Madde 18Yönetim kurulu başkanının adıMehmet Mustafa BÜKEYİcra başkanı / genel müdürün adıİcra Başkanı / Genel Müdür: Necip TERZİBAŞIOĞLUYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı / Genel Müdür farklı kişilerden oluşmaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup, sermayenin %25'ni aşmamaktadır. Ancak mevzuat gereği zorunluluk bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranı3 kişi , %27Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMehmet Mustafa Bükey İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/05/1997 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Tufan Ünal İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/10/1993 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Fatma Meltem Günel İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2001 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Sülün İlkin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 23/03/2002 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mehmet Bülent Egeli İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2011 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Necip Terzibaşıoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2011 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Feyyaz Ünal İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2011 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Kemal Grebene İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/07/2011 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Begüm Egeli Bursalıgil İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/07/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Musa Levent Ertörer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/05/2012 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Tankut Karabacak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/05/2012 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Tazminat PolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı13İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYoktur.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriYoktur.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüŞirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları PolitikamızPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.baticim.com.tr / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız - Grup Şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak,-Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte doğru bir kariyer planlaması uygulamak,-Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir çalışan ailesi oluşturmak,-İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak,Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını oluşturmaktır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı2019 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen 1 adet yargı kararı vardır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerwww.baticim.com.tr / Çevre / Çevre Faaliyetlerimiz / Atık Yönetimi/ Karbon Ayak İziİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBatıçim Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Batıçim'i zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu yada özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması veya verilmesi yasaktır. Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini kontrol eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri/ Mali Bilgiler /Yıllık Finansal Tablolar ve Faaliyet RaporlarıKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri /Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Bölüm-III Menfaat Sahipleri / Madde 15b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet / Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu / Madde 5 ve Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/Faaliyet Raporu / G- Diğer Hususlar / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi / Madde 1d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/ Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Dava Karşılıklarıe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Mali Bilgiler / Yıllık Finansal Raporlar ve Faaliyet/Faaliyet Raporu / A- Genel Bilgiler / Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler / Madde 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim Kurulu, 2018 yılı içinde 30 defa toplanmıştır.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 96Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu5 GünKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıwww.baticim.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme,“Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 9. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.”Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYasal mevzuat gereği veya Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Musa Levent ERTÖRER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Mustafa BÜKEY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Kemal GREBENE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Bülent EGELİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Yeşim Devrim YALÇIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Musa Levent ERTÖRER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Tankut KARABACAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Tankut KARABACAK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Mustafa BÜKEY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Kemal GREBENE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Bülent EGELİ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826754BIST