***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.05.2020 10:49
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmeatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846440
BIST
11:03102.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -121,47
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:036,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:037,4286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:03380,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,93
|Açılış
|: 380,12
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,25
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|2.531.112
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.612.294
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,88
|80.988.776
|% 8,51
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,92
|6.639.749
|% 7,64
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.480.153
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.446.492
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,65
|203.861.675
|% 0,70
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|THYAO
|11,11
|123.177.607
|% -0,09
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|GARAN
|7,55
|109.616.998
|% -0,66
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|TSKB
|1,05
|30.019.381
|% 0,96
|
|GSRAY
|2,70
|63.630.450
|% 1,89
|
|SNGYO
|1,13
|24.385.348
|% 3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3001
|% -0,21
|
|Frank
|6,9787
|7,0207
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|10,17
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.493
|18,20
|
|Tam
|2.528
|2.557
|18,70
|
|Yarım
|1.234
|1.250
|9,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-2,23
|