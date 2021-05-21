***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
21.05.2021 14:52
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/05/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/05/2022
Açıklama
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 21 Mayıs 2021 tarihinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme bir yıl sürelidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937193
BIST
16:101.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:108,3697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:1010,2126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0490
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:10508,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,44
|Açılış
|: 508,28
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SONME
|38,64
|7.405.003
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.919.724
|% 9,91
|
|FENER
|34,28
|483.644.624
|% 9,59
|
|OZGYO
|1,84
|11.464.985
|% 8,24
|
|BERA
|29,08
|58.530.090
|% 7,78
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,98
|59.517.657
|% -6,97
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|727.198.938
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|637.359.480
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,20
|618.467.497
|% 2,00
|
|JANTS
|89,40
|618.140.871
|% 1,76
|
|BJKAS
|7,66
|577.476.112
|% 6,24
|
|YKBNK
|2,18
|376.280.842
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|268.301.286
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|727.198.938
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|637.359.480
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,66
|577.476.112
|% 6,24
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3669
|8,3697
|% -0,13
|
|Euro
|10,2044
|10,2126
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8551
|11,9146
|% -0,01
|
|Frank
|9,2918
|9,3478
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2268
|2,2380
|% -0,05
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,93
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,05
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|1,03
|