***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.07.2022 10:56
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2022
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 29 Temmuz 2021 tarihinde açıklamış olduğumuz 89,88 (10 üzerinden 8,99) olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, 29 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla 85,18 (10 üzerinden 8,52) olarak güncellenmiştir.
Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
86,86 86,88 85,71 82,53 85,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049123
BIST