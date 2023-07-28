***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.07.2023 17:17
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/05/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/05/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/07/2023
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 29 Temmuz 2022 tarihinde açıklamış olduğumuz 85,18 (10 üzerinden 8,52) olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, 28 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 87,21 (10 üzerinden 8,72) olarak güncellenmiştir.
Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
84,05 85,23 91,15 89,2 87,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176500
BIST