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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

18.10.2022 16:19
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11910 sayılı yazısına istinaden  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Özel Durumlar Tebliği" kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072689


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PENTA 532,40 79.340.951 % 10,00  
POLTK 784,50 22.566.595 % 10,00  
YAPRK 42,18 40.995.795 % 9,96  
OSMEN 42,64 12.738.730 % 9,95  
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16:34 Alış Satış %  
Dolar 18,5810 18,5901 % 0,05  
Euro 18,3363 18,3444 % 0,29  
Sterlin 20,9878 21,0930 % -0,34  
Frank 18,6370 18,7493 % 0,25  
Riyal 4,9301 4,9548 % 0,00  
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16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 4,93  
Altın Gr. 988 989 1,85  
Cumhuriyet 6.667 6.768 -13,00  
Tam 6.690 6.760 31,00  
Yarım 3.260 3.306 17,00  
Çeyrek 1.633 1.655 10,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,20  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 0,07  
B. Petrol 90,70 90,70 -0,92  
Seans Raporu 16:34
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