***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.10.2022 16:19
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11910 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Özel Durumlar Tebliği" kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072689
BIST
16:363.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -9,43
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:3618,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:3618,3375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:36988,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,22
|Açılış
|: 988,89
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:34
|CRFSA
|46,88
|138.857.502
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.340.951
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.566.595
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.995.795
|% 9,96
|
|OSMEN
|42,64
|12.738.730
|% 9,95
|
|SAYAS
|23,12
|133.467.214
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.853.897.926
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,26
|13.067.074
|% -9,48
|
|KLRHO
|33,90
|201.034.834
|% -7,43
|
|OYYAT
|33,52
|127.403.757
|% -6,63
|
|THYAO
|96,95
|5.796.103.442
|% -1,52
|
|YKBNK
|9,57
|4.971.893.782
|% -1,44
|
|AKBNK
|15,17
|4.121.993.834
|% 2,15
|
|ASELS
|33,06
|3.541.504.266
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,43
|3.403.117.855
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.403.117.855
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,57
|4.971.893.782
|% -1,44
|
|TSKB
|2,66
|955.949.060
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,48
|2.889.447.569
|% 0,96
|
|SKBNK
|1,86
|553.954.810
|% -1,59
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5810
|18,5901
|% 0,05
|
|Euro
|18,3363
|18,3444
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9878
|21,0930
|% -0,34
|
|Frank
|18,6370
|18,7493
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,00
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|4,93
|
|Altın Gr.
|988
|989
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.690
|6.760
|31,00
|
|Yarım
|3.260
|3.306
|17,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|-0,92
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49KLRHO
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 797, 122 adet işlem
-
16:48BOBET
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 935, 190 adet işlem
-
16:47KLNMA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 420 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 22 artarak (% 0.08 ) 4, 222
-
16:46XU100
Endeks 3, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 80, 544.00 milyon TL de