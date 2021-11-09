***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
09.11.2021 13:17
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
-
Karşı Taraf(lar)
-
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
-
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından gönderilen 09 11 2021 tarih YKY/2021-4053 sayılı yazıya istinaden hissedarımız Feyyaz Ünal' ın e-Yatırımcı uygulaması üzerinden şirketimiz Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' nin imtiyazlı genel kurul kararları ile olağan genel kurul kararlarının bazı maddelerinin iptali ile ilgili dava açtığı öğrenilmiştir. Konu ile ilgili şirkete dava açılan mahkemeden herhangi bir tebligat gelmemiştir. Mahkemeden dava ile ilgili tebligat gelmesi halinde ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976238
BIST
13:571.614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.618
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|Önceki Kapanış
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1.625
En Düşük
1.604
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En Yüksek
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577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler13:57
|SOKM
|12,77
|301.873.273
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|ADESE
|1,23
|78.072.134
|% 9,82
|
|IZFAS
|6,66
|3.697.465
|% 9,36
|
|NUGYO
|11,30
|10.953.583
|% 8,34
|
|SARKY
|16,85
|38.531.624
|% -7,67
|
|BASGZ
|18,93
|248.591.916
|% -7,48
|
|KLMSN
|10,14
|23.096.313
|% -7,40
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|EMKEL
|2,73
|21.283.212
|% -6,83
|
|GARAN
|10,67
|1.974.824.959
|% 0,85
|
|PETKM
|7,14
|1.673.650.920
|% -1,65
|
|THYAO
|18,12
|1.077.301.248
|% -0,22
|
|TSPOR
|6,23
|1.004.859.829
|% 0,81
|
|SISE
|9,36
|708.690.221
|% 0,75
|
|PETKM
|7,14
|1.673.650.920
|% -1,65
|
|GARAN
|10,67
|1.974.824.959
|% 0,85
|
|TSPOR
|6,23
|1.004.859.829
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,12
|347.451.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|476.017.111
|% 0,00
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8091
|9,8127
|% 0,83
|
|Euro
|11,3395
|11,3475
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2294
|13,2958
|% 0,58
|
|Frank
|10,7041
|10,7686
|% 0,63
|
|Riyal
|2,6062
|2,6193
|% 0,81
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-8,69
|
|Altın Gr.
|575
|575
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.807
|3.864
|24,00
|
|Tam
|3.785
|3.880
|25,86
|
|Yarım
|1.830
|1.877
|12,52
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-0,23
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