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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

09.11.2021 13:17
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gel


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
-
Karşı Taraf(lar)
-
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
-
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

   Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından gönderilen 09 11 2021 tarih YKY/2021-4053 sayılı yazıya istinaden hissedarımız Feyyaz Ünal' ın e-Yatırımcı uygulaması üzerinden şirketimiz Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' nin imtiyazlı genel kurul kararları ile olağan genel kurul kararlarının bazı maddelerinin iptali ile ilgili  dava açtığı öğrenilmiştir. Konu ile ilgili şirkete dava açılan mahkemeden herhangi bir tebligat gelmemiştir. Mahkemeden dava ile ilgili tebligat gelmesi halinde ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976238


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