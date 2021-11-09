***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma TarihiDavanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiDavanın KonusuKarşı Taraf(lar)Davanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş tarafından gönderilen 09 11 2021 tarih YKY/2021-4053 sayılı yazıya istinaden hissedarımız Feyyaz Ünal' ın e-Yatırımcı uygulaması üzerinden şirketimiz Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.' nin imtiyazlı genel kurul kararları ile olağan genel kurul kararlarının bazı maddelerinin iptali ile ilgili dava açtığı öğrenilmiştir. Konu ile ilgili şirkete dava açılan mahkemeden herhangi bir tebligat gelmemiştir. Mahkemeden dava ile ilgili tebligat gelmesi halinde ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976238BIST