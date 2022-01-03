***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
03.01.2022 17:53
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
20.12.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
03.01.2022
Davanın Konusu
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ‘nin 02.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların butlanına veya iptaline karar verilmesi talep edilmektedir.
Karşı Taraf(lar)
Feyyaz Ünal
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/940
Davanın Duruşma Tarihi
08.04.2022
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimize Feyyaz Ünal tarafından İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2021/940 Esas sayı ile, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ‘nin 02.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların butlanına veya iptaline karar verilmesi hususunda dava açılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988204
BIST
18:051.927
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|Değişim
|: 0,00%
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14,6944
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783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|KAREL
|12,40
|32.843.294
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|KAREL
|12,40
|32.843.294
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1929
|13,2191
|% 1,15
|
|Euro
|14,8894
|14,9464
|% 0,98
|
|Sterlin
|17,8931
|17,9829
|% 1,69
|
|Frank
|14,4542
|14,5412
|% 1,80
|
|Riyal
|3,5389
|3,5567
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,83
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,08
|
Seans Raporu
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Endeks 1, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 21, 927.00 milyon TL de
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