***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi20.12.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi03.01.2022Davanın KonusuBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ‘nin 02.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların butlanına veya iptaline karar verilmesi talep edilmektedir.Karşı Taraf(lar)Feyyaz ÜnalDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/940Davanın Duruşma Tarihi08.04.2022Alınan KararYoktur.Bir Sonraki Duruşma TarihiYoktur.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimize Feyyaz Ünal tarafından İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2021/940 Esas sayı ile, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ‘nin 02.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların butlanına veya iptaline karar verilmesi hususunda dava açılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988204BIST