***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetimince aşağıdaki atamaların yapılmasına karar verilmiştir:Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Akif Geçer,Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Sayın Arif Alp Dündar.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.