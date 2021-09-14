***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin organizasyonunda yapılan değişiklik ile Çimento Pazarlama ve Satış Müdürlüğü görev ve sorumlulukları Pazarlama Direktörlüğü bünyesinde Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürlüğü ile Çimento Pazarlama Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmış olup Risk Değerlendirme ve İzleme Müdürlüğü'ne Sayın Oral Engizek , Çimento Pazarlama Müdürlüğü'ne ise Sayın Çağrı Candoğan atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963785BIST